عززت شركة هواوي موقعها كثاني أكبر صانع للهواتف النقالة، في الربع الثالث من عام 2018، لتوجه صفعة جديدة لعملاق الهواتف الأميركي أبل.



ووفقا لبيانات شركة آي دي سي لأبحاث السوق، فقد حققت هواوي ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في الربع الثالث بمقدار 4.2 في المئة لتصل إلى ما مجموعه 14.6 في المئة من مجمل مبيعات السوق.



وكانت الشركة الصينية، قد تفوقت لأول مرة في سبع سنوات على أبل، في الربع الثاني خلف العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ.



وطرحت هواوي هاتفي بي 20 وبي 20 برو، فيما تتجه الأنظار إلى الهاتفين الخارقين، ميت 20 وميت 20 برو، اللذين طرحا بالفعل في الربع الرابع.



وجعلت مبيعات سامسونغ المتصدرة، بنسبة 1.8 في المئة، لتصل إلى 20.3 في المئة من إجمالي مبيعات الهواتف بالعالم.



ويبدو أن أحدث هواتف الشركة الكورية، سامسونغ نوت 9 الذي طرح في الربع الثالث، لم يستطع تعويض ما فقدته الشركة عند طرحها لهواتف غلاكسي أس 9 وغلاكسي أس 9 بلس.