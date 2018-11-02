تناقل تلاميذ ثانوية رباحي نوار بسوق أهراس قيام المدير بتحويل ابنه إلى قسم آخر مع الاحتفاظ بنفس الأساتذة الذين لم يرقهم اختيارهم لتدريس تلاميذ السنة الثانية علمي، حيث يدرس ابنه وبعض أبناء أصحاب النفوذ، خاصة أن ذلك جاء على حساب تلاميذ الأقسام النهائية. وبقدر ما أثار هذا التحويل تهكم تلاميذ الثانوية على ممارسات التفرقة بينهم، بقدر ما استاء منه الأساتذة أنفسهم نتيجة التشويش الذي تسبب فيه مسؤول المؤسسة التعليمية في محاولة لتفادي التعليقات الساخرة التي انتشرت بعد إقدامه أول مرة على تشكيل قسم متميز لابنه، لكن من سوء حظه، لم يحجب عنه تحويل ابنه إلى قسم آخر انتقادات بعض الأولياء الذين تساءلوا عن محل مبدأ ”تكافؤ الفرص” من الإعراب في هذه الثانوية؟