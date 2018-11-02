رغم وجود الأطر القانونية المنظمة لطريقة منح عناوين مختلف الرسائل المناقشة على مستوى الجامعة، إلا أن جامعة البليدة كلية الهندسة المعمارية مازالت تعاني من تجاوزات كبيرة في هذا المجال، كما هو الشأن بالنسبة لمناقشة رسالة ”ماستر 2” التي فُرضت على الكلية رغم تخلي الدكتور المؤطر عنها، لتؤكد هذه الحادثة على الواقع الذي تعانيه الجامعة وتصنيفها في ذيل الترتيب العالمي. فهل يعلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بهذه التجاوزات؟