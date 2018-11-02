حقق الأهلي المصري فوزا مريحا 3-1 على ضيفه الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، ليقطع شوطا كبيرا نحو لقبه التاسع والأول منذ 2013.



ولعبت ركلات الجزاء دورا حاسما في المباراة على ملعب برج العرب في الاسكندرية، اذ أتت منها ثلاثة من الأهداف الأربعة.



وسجل للأهلي وليد سليمان (34 و77 من ركلتي جزاء)، وعمرو السولية (58)، بينما أتى الهدف الوحيد للترجي من ركلة جزاء ليوسف بلايلي في الدقيقة 64.



وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق التونسي في رادس بعد أسبوع.



