أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف أمس الجمعة أن بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا تدرس إمكانية التقدم بعرض مشترك لتنظيم مونديال 2030.

وقال بوريسوف في مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة رباعية بين هذه البلدان في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود "أعتقد أنه يجدر بنا دراسة مقترح رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس".

وكان تسيبراس قد صرح بأن الدول الأربع تدرس إمكانية التقدم بعرض لاستضافة حدث رياضي كبير في غضون عشر سنوات.

وأشار رئيس وزراء بلغاريا إلى أنه "مثلما استضافت بلغاريا وإيطاليا بطولة العالم للكرة الطائرة في سبتمبر الماضي فإن الدول الأربع صربيا واليونان ورومانيا وبلغاريا تستطيع التقدم بعرض لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030".

ولم يسبق لأي بلد من البلقان أن قام بتنظيم كأس العالم واستضافت يوغوسلافيا قبل انهيارها في 1991 بطولة كأس الأمم الأوروبية في 1976.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف قطر نهايات بطولة كأس العالم 2022 بينما حصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على شرف تنظيم مونديال 2026.