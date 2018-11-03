كشفت تسريبات عن "اتفاق سري" بين الأندية الأوروبية الكبرى لمغادرة بطولة دوري أبطال أوروبا وأفادت التسريبات التي نشرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية قبل أيام عن اتفاق سري بين 16 ناديا أوروبيا من الأندية الكبرى ، لإنشاء بطولة "دوري سوبر أوروبي" ابتداء من 2021، ومغادرة بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضم الاتفاق أندية ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان وأي سي ميلان وتشلسي وأرسنال كفرق "أساسية" في البطولة، مع ضم أندية أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ومرسيليا وروما وإنتر ميلانو "ضيوفا" على البطولة.

ووفقا لمصادر عدة، وقعت الفرق اتفاقا على إنشاء البطولة، والتوقف عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا."

وتعد العوائد المادية السبب الرئيسي لإنشاء البطولة، حيث تطمح الأندية المتفقة على رفع سقف العوائد من المشاركة في البطولة، والتي ستدر ربحا أكثر بكثير على الأندية من البطولة التي ينظمها "يويفا".

ويمنح (يويفا) الأندية المشاركة بدوري الأبطال ربحا ماليا "محددا" للأندية، وفقا لنتائج الفرق، ولطالما طالبت الأندية الكبيرة في أوروبا بزيادة نسبة الأرباح، وهو ما دفعهم الآن للاتفاق على إطلاق البطولة الجديدة، التي سيحددون أرباحها من دون قيود.

وقد يخل "دوري السوبر الأوروبي" بتوازن الدوريات المحلية، حيث ستكبر الفجوة المالية بين الفرق المشاركة بالدوري والفرق التي لا تشارك، مما قد يضعف المنافسة محليا.