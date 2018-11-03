يترقب عشاق الساحرة المستديرة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، الجمعة المقبل، عندما يستضيف ملعب رادس بتونس مباراة العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع النادي الأهلي المصري بنظيره الترجي التونسي، بعدما اقترب المارد الأحمر من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه على حساب شيخ الأندية التونسية، بعد الفوز في مباراة الذهاب ببرج العرب بثلاثية مقابل هدف.

وعلى مدار تاريخ البطولة القارية، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 تحت مسمى بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، فقد عرفت إفريقيا زعيماً واحداً هو الأكثر تتويجاً باللقب الأبرز في القارة السمراء وهو النادي الأهلي المصري، الذي نجح في التتويج بـ8 ألقاب قارية.

نقلا عن الموقع المصري "اليوم السابع"، في مجمل تاريخ البطولة، سيطرت أندية شمال إفريقيا على اللقب الأغلى في القارة بشكل ملحوظ، وتوضح الأرقام مدى هذه الهيمنة، وسيطرت فرق الشمال الإفريقي على 29 لقباً، وفى النسخة الحالية سيحسم الصراع فريقاً ينتمي للشمال أيضاً سواء كان الأهلي والترجي لتصل إلى 30 لقباً.

14 بطولة لمصر

تتصدر مصر فرق الشمال الإفريقي ودول القارة السمراء بشكل عام في الهيمنة على البطولة برصيد 14 بطولة، بواقع 8 بطولات للنادي الأهلي، 5 للزمالك، وبطولة واحدة للنادي الإسماعيلى.

6 بطولات للمغرب

وفى المغرب توج فريق الرجاء بـ3 بطولات لدوري الأبطال، فيما توج الوداد البيضاوي ببطولتين الثانية منهما كانت في النسخة الماضية على حساب النادي الأهلي، كما انتزع الجيش الملكي بطولة واحدة.

الجزائر 5 بطولات

نجحت فرق الجزائر في انتزاع لقب البطولة 5 مرات، بواقع بطولتين لوفاق سطيف، وبطولتين لشبيبة القبائل، وبطولة واحدة لمولودية الجزائر.

تونس 4 بطولات

رغم المشاركات العديدة للأندية التونسية في نهائيات دوري أبطال إفريقيا إلا أن فرقها لم تكن صاحبة الحظ الأوفر في التتويج، حيث جمعت الفرق التونسية 4 ألقاب، بواقع بطولتين للترجي، وبطولة للنجم الساحلي، وبطولة واحدة للإفريقي التونسي.

فرق الإفريقية الأخرى 24 لقباً

أما عن فرق جنوب القارة السمراء فقد سيطرت على لقب البطولة 24 مرة، بواقع 6 ألقاب لجمهورية الكونغو، 5 ألقاب للكاميرون، 3 ألقاب لغانا، ومثلها لغينيا، ولقبين لكل من نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، ولقب وحيد لجمهورية الكونغو.