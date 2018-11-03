قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت على إرهابي خطير بمنطقة كركرة في ولاية سكيكدة واسترجاع السلاح والذخيرة التي كانت بحوزته.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أنه في إطار محاربة الإرهاب و بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وإثر نصب كمين بمنطقة كركرة في بلدية القل، ولاية سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم 03 نوفمبر 2018 على إرهابي (01) خطير، ويتعلق الأمر بالمجرم ساحلي علي المدعو " أبو البراء" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010. العملية مكنت من استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين(02) وهاتفين(02) نقالين و كمية من الذخيرة.

وأضاف البيان أن هذه العملية المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي ، تأتي لتؤكد من جديد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا.