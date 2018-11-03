سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر منذ ليلة الجمعة إلى غاية صبيحة اليوم السبت (07) حوادث مرور خلفت 15 جريحا ، فيما سجلت(05) تدخلات أخرى تخص تسربات مياه الأمطار لمنازل عبر بلديات بولوغين و القصبة وبوزريعة.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى المديرية أن مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددا من التدخلات مرتبطة بالتساقط الغزير للأمطار الذي عرفته الولاية، ويتعلق الأمر بـ (07)حوادث مرور خلفت (15) جريحا (06) منهم رجال و (09) سيدات.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية بالعاصمة نداءات مواطنين للتدخل من أجل امتصاص تسربات للمياه عبر خمسة منازل عبر كل من بلديات بولوغين وبوزيعة و القصبة. وأضاف الملازم بن خلف الله أن التسربات المسجلة كانت عبر اسقف تلك المنازل و قد تم تقديم المساعدة المطلوبة للمواطنين.

و شدد المتحدث على ضرورة التحلي بمزيد من الحيطة والحذر بالنسبة لمستعملي المركبات في ظل استمرار تساقط الأمطار والمراقبة المستمرة للمركبات (لاسيما تغيير الإطارات لتفادي حوادث الانزلاق) و التقليل من السرعة و التجاوزات الخطيرة لتفادي وقوع المزيد من الحوادث.