تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبيي أمس الجمعة، من توقيف 7 مهربين مع حجز 3 سيارات رباعية الدفع ومواد مختلفة خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.

وأوضح اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 02 نوفمبر 2018، خلال عمليات متفرقة بتمنراست وبرج

باجي مختار وعين قزام ، سبعة (07) مهربين وحجزت ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع، ثلاث (03) دراجات نارية، أربعة (04) مولدات كهربائية، ثمانية (08) أجهزة كشف للمعادن، ثلاث (03) مطارق ضاغـطة وآلة (01) لتكسير الحجارة". كما أوقف عناصر الدرك الوطني بأدرار وبسكرة "مهربين (02) وحجزوا شاحنتين (02)، تسعة (09) أطنان من المواد الغذائية وأكثر من 190 قنطارا من القمح الموجه للتهريب".

وفي نفس السياق تمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ببسكرة وتبسة وأم البواقي من "توقيف أربعة (04) أشخاص بحوزتهم أربع (04) بنادق للصيد بصفة غير شرعية وحجزوا سيارتين (02) وكمية من الذخيرة"، في حين حجز عناصر حراس الحدود بتلمسان "(24) كلغ من الكيف المعالج".

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "13 مهاجرا بطريقة غير شرعية بكل من تمنراست وعين قزام".