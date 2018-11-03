أعرب نادي تشيلسي الإنجليزي عن رغبته في الحصول على قائد نادي ليون الفرنسي الدولي نبيل فقير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك تحسباً لرحيل الدولي البلجيكي ايدن هازارد عن صفوف الفريق.

وكشفت الديلي ستار الإنجليزية، أن ماوريسيو ساري مدرب النادي اللندني قد وضع فقير ليكون البديل المثالي لهازارد في حال رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وقد ارتبط رحيل هازارد عن صفوف البلوز خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بخدماته.

وكان فقير قريبا من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن الفحص الطبي أشار إلى أن اللاعب يعاني من مشاكل في الركبة.