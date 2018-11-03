شكلت مسألة ترقية الظروف المهنية والاجتماعية لعمال مجمع سوناطراك محور لقاء وطني انطلقت أشغاله اليوم السبت بمنطقة حوض الحمراء بدائرة حاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة) تحت شعار"إتفاق الاستقرار والتنمية ".

وينتظر أن يتوج هذا اللقاء الذي سيدوم يومين (3-4 نوفمبر) بإمضاء عقد ذي طابع اقتصادي واجتماعي وتنموي بين المديرية العامة لمجمع سوناطراك والاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء بتزكية من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، كما أوضح الأمين العام لذات الاتحادية حمو طواهرية.

"وسيكون هذا العقد بمثابة مرجع بالنسبة لكل عمال فروع المجمع، حيث سيساهم بصفة فعلية في الاستجابة لتطلعات العمال واستقرار وتطوير المؤسسة "، مثلما صرح ذات المسؤول النقابي. وذكر بأن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي جرى تنظيمها من "أجل التشاور والتوعية وتقديم الاقتراحات لاسيما فيما يتعلق بالانشغالات والمشاكل المهنية وترقية الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف التكفل بالعامل وذوي الحقوق، بالإضافة إلى النظافة والأمن والسلامة داخل الورشات، فضلا عن تطوير المؤسسة والعمل على ضمان استقرارها".

وفي ذات السياق، شدد طواهرية على ضرورة "التقرب من القاعدة العمالية في جميع مراحل إعداد هذا العقد وذلك من أجل التواصل ومناقشة مختلف النواحي الاقتصادية والمهنية والاجتماعية ضمن إستراتيجية مؤسسة سوناطراك -آفاق 2030 ''مما يعطي كما أضاف "انطباعا جيدا لدى المستثمر الأجنبي لإبرام اتفاقيات شراكة وفقا لقاعدة "رابح-رابح".

ومن جانبه، أكد الأمين العام لنقابة سوناطراك جرود خلاف على الأهمية التي تكتسيها عصرنة الخدمات الاجتماعية على غرار التكفل الأمثل بالعمال من الناحية الصحية وتحصيل مستحقاتهم المترتبة على إحالتهم على التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار ذوي الحقوق. وفي سياق متصل، أبرز الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليمان زعطوط أهمية هذا المسعى الذي سينعكس -حسبه- "إيجابا على استقرار القاعدة العمالية والمؤسسة بشكل عام".

تجدر الإشارة إلى أن أشغال اليوم الأول من هذا اللقاء الوطني عرفت مشاركة نقابيي فروع مجمع سوناطراك الذين قدموا من مختلف جهات الوطن.