أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم السبت على إعادة وضع حيز الخدمة للمصعد الهوائي لولاية تلمسان بلالة ستي.

وكانت أشغال الصيانة والتجديد لهذا المصعد الهوائي المتوقف منذ 2015 خصص لها مبلغ مليار دج وجرت في إطار شراكة جزائرية-فرنسية.

وشملت هذه الأشغال التي انطلقت منذ حوالي 25 شهرا صيانة الكابل الذي انتهت مدة صلاحية استعماله وتجديد العربات من ناحية الحجم وسعة الاستيعاب.

ويمتد هذا التليفريك الذي تم انجازه سنة 2009 من قبل شركة سويسرية على مسافة 1.5 كلم انطلاقا من الحوض الكبير بمدينة تلمسان وصولا إلى هضبة لالة ستي. وكان هذا المصعد الهوائي ينقل أزيد من مليون و100 ألف مواطن في السنة.