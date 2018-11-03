يقدم المخرج السينمائي الفرنسي من أصل يوناني "كوستا غافراس"، غدا بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، النسخة الرقمية من فيلمه الشهير "زاد" بمناسبة الذكرى الخمسين لتصويره في الجزائر. وحصل الفيلم على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي سنة 1970. يتحدث "غافراس" في هذا الحوار الذي خصّ به "الخبر" بمناسبة توقيع مذكراته الصادرة بعنوان "اذهب إلى حيث يستحيل الذهاب"، بصالون الجزائر الدولي للكتاب، عن ظروف اختيار الجزائر لتصوير الفيلم، ورد فعل الرئيس هواري بومدين، كما يتحدث عن علاقته بالأعمال الروائية التي ظلت محور اهتماماته حيث تعد جل أفلامه بمثابة اقتباسات روائية، كما يتحدث عن علاقته بالالتزام والسياسة.

حاوره: حميد عبد القادر

لماذا اخترت الجزائر للاحتفال بالذكرى الخمسين لتصوير فيلم "زاد" بالجزائر؟

لأن تصوير الفيلم تم في الجزائر، ولا أحد كان يريد إنتاجه في فرنسا. اخترت الجزائر لأنها تشبه اليونان، بعد أن حدثني عنها "جاك بيران"، الذي سألني قائلا :" هل تعرف الجزائر؟"، قلت له لا، فزرنا الجزائر العاصمة وقدمنا السيناريو الذي كتبته بالتعاون مع الروائي الإسباني "خورخي سيمبرون" لوزير الإعلام آنذاك محمد الصديق بن يحي، الذي سلمه بدوره للرئيس هواري بومدين.

تروي في مذكراتك عدة مواقف طريفة جرت بعد الشروع في تصوير الفيلم، منها موقف الرئيس بومدين الذي تقول إنه اتصل بحامينة، فسأله لماذا تصورون فيلما حول العقداء الانقلابيين، ثم قال له نحن ثوريين ولا نشبه هؤلاء، وأعطى موافقته مباشرة، كيف جرت عملية التصوير بالجزائر؟

كل الفيلم تم تصويره هنا باستثناء لقطة واحدة جرى تصويرها في باريس. وقد لعب محمد لخضر حامينة وأحمد راشدي الذي كان يشغل منصب المدير العام للمركز الوطني للصناعة السينمائية دورا كبيرا في إنجاز الفيلم. كما ساهم التقنيين الجزائريين الذين كانوا بلا تجربة كبيرة حينها، لأن البلد كان حديث العهد بالاستقلال، في تصوير الفيلم. اخترنا ساحة أودان للشروع في التصوير، وأذكر أننا طلبنا من رئيس الشرطة على مستوى العاصمة، بإغلاق كل الشارع لعدة ساعات حتى يتسنى لنا الشروع في التصوير، فقال لي :"هل تريد أن يكرهني المواطنون؟". كما تحتل الجزائر مكانة خاصة في حياتي الشخصية، فهنا تزوجت مع ميشال وعقدنا القران بالقنصلية الفرنسية. الجزائر هي بيتي الثالث. لها مكانة خاصة في حياتي المهنية، إذ حققت نجاحاتي السينمائية بفضل فيلم "زاد"، وفي حياتي الشخصية كذلك.

>>>تطالعون باقي الحوار في النسخة الورقية