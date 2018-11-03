أحالت إدارة شبيبة الساورة لاعبيها نبيل بوسماحة وسيد احمد عواج على المجلس التأديبي بعد تشاجرهما في إحدى الحصص التدريبية للفريق ما دفع بالمدرب نغير لطردهما.

وجاء في الصفحة الرسمية لممثل الجنوب في الرابطة المحترفة الأولى "تم إحالة كل من اللاعبين نبيل بوسماحة وسيد احمد عواج اليوم إلى المجلس التأديبي، وقد تم السماع إلى الطرفين، حيث قرر المجلس خصم شهر لكل واحد منهما مع توجه آخر إنذار، حيث سيتم فسخ عقد أي لاعب في حال تكررت هذه الحادثة أو كل ما يخل بالقانون الداخلي.