رد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب على تصريحات رئيس شبيبة القبائل شريف ملال الذي هاجم فيها رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار على خلفية تأجيل لقاء اتحاد الجزائر-شبيبة القبائل.

وقال حطاب في تصريحات صحفية على هامش زيارته الميدانية لولاية سيدي بلعباس اليوم السبت مخاطبا رؤساء الأندية "كفانا من هذه التصريحات العشوائية الغير مدروسة التي لا تخدم الرياضة الجزائرية، نحن في حاجة اليوم إلى الهدوء".

من جهة أخرى لم يفوت حطاب الفرصة للتعليق على تصريحات الناخب الوطني الاسبق رابح سعدان قائلا " نحترم رابح سعدان وهو فوق رؤوسنا، لكن لماذا اختار هذا الوقت بالذات للإدلاء بتلك التصريحات، ماهي الفائدة والغاية منها داخليا وخارجيا".