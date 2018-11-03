جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، موقف حزبه من التغيير الذي تم على رأس المجلس الشعبي الوطني، بعزل رئيسه السعيد بوحجة وتعيين معاذ بوشارب مكانه، واصفا إياه بـ"العدوان الصارخ" على الدستور وقوانين الجمهورية.

قال جاب الله، في كلمة ألقاها أمام مناضلي حزبه في مدينة سكيكدة، "ما تعرض له رئيس المجلس الشعبي الوطني عدوان على الدستور، إذ لم يحترموا الإجراءات المتعلقة بإثبات شغور منصبه ولا إجراءات تعيين خليفة له"، في إشارة إلى تجاوز أسباب الشغور المحددة بالوفاة أو الاستقالة أو العجز أو التنافي.

ولدى تطرقه للذكرى 64 لاندلاع ثورة التحرير، قال جاب الله إن "رفاق الشهداء لم يحافظوا على الأمانة والعهد الذي قطعوه في بيان أول نوفمبر"، باستثناء، حسبه، أنهم يجتمعون لتناول الحلويات وتبادل القبلات والتحية والسؤال عن أحوال بعضهم البعض واستغلال المناسبة لـ"قضاء الحاجات المشروعة وغير المشروعة".

وأبرز في هذا السياق أن "هؤلاء لم يوفوا بالعهد في إقامة دولة في إطار المبادئ الإسلامية، وبدل ذلك أسسوا لدولة يسارية من 1962 إلى 1989 ثم دولة علمانية ليبرالية بعد دستور 23 فبراير 1989 وهي مستمرة إلى غاية يومنا هذا ولا تزال، لكن أضيفت إليها مظاهر الاستبداد والواحدية التي تعمل على إشاعة الفساد والنهب المنظم للثروة وإفساد أخلاق المجتمع وإشاعة كل أنواع البغي والمنكر حتى أضحى حال الجزائر والجزائريين إلى ما تعلمون وإلى الواقع الذي تعيشون".