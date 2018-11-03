كشف أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عـبّاس، عن "ثبوت حالات تهديدات وضغوطات في ولايات، من أجل إزاحة مرشحين وفرض آخرين من أقارب وأصحاب أمناء محافظات في انتخابات مجلس الأمة". ودعا ولد عباس إلى توخي الحذر عند تقديم مرشحين بالتأكد من صحيفة سوابقهم العدلية.

وكشف ولد عـبّاس عن "تعـرض مناضلين إلى الضغوطات والتهديدات بغرض إجبار مناضلين على عدم الترشح وطلبوا منهم الانسحاب، بهدف فرض مرشحين آخرين محسوبين على أقارب وأصدقاء المحافظين، ولنا حالات ثابتة في ولايتين".

وأوضح ولد عباس أن "الاستحقاق المقبل ستحترم فيه اختيارات المناضلين، فلا تزكية بعد الآن، الصندوق هو الفاصل بين المرشحين ومهما كان عددهم، وأسلوب رفع الأيادي وتوزيع البطاقات على الدواوير والأعراش لضمان بقاء مرشح ما، قد انتهى ولم يعد يصلح في الأفالان".

ودعا ولد عباس قيادات حزبه إلى "اعتماد صحيفة السوابق العدلية عند دراسة ملفات المترشحين، تجنبا لما حدث في المحليات والتشريعيات الماضية، التي دخلنا فيها العدالة". وانخفض عدد المنتخبين المحسوبين على الأفالان إلى 372 منتخب في العاصمة، كما قلّ عدد المرشحين للانتخابات.