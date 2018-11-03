أفاد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمر غول، بأن "انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة سنراعي فيها أولا وقبل أي شيء مصلحة حزبنا تاج". ويلمح غول إلى تفادي التحالف مع أحزاب أخرى، خصوصا إذا كانت بعيدة عن مصلحة حزبه، مثلما حدث له في الانتخابات المحلية الماضية.

ودعا غول، أمس في العاصمة، بمناسبة انعقاد مؤتمر ولاية الجزائر لحزبه، إلى "تقوية الجبهة الشعبية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، وهذا حفاظا على المكتسبات المحققة ومواجهة مختلف التحديات"، مشيرا إلى أن "الانخراط في الجبهة يستوجب تجميع كل طاقات أبناء الشعب وتوحيد الصفوف لتعزيز المكتسبات والحفاظ عليها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار".

ووصف غول رئاسيات 2019 بـ"المحطة المفصلية والهامة في تاريخ الجزائر، ما يستوجب الرفع من مستوى النقاش السياسي لأن الأمر يتعلق بتعزيز المكتسبات الوطنية والاستمرار في تطوير وتنمية البلاد".

وثمن غول أيضا مضمون رسالة رئيس الجمهورية في ذكرى 1 نوفمبر، واعتبرها "قوية ومعبرة لأنها ذكّرت بالإنجازات المحققة وشددت على ضرورة العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات".

ويرى غول أن الجزائر "أصبحت اليوم مستهدفة بسبب رفضها إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على ترابها وتمسكها بمبدئها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذا عدم تنازلها عن دورها الريادي في المنطقة".