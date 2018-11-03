اختارت المجلة البريطانية "فور.فور.تو" الدولي الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الحالي كأفضل لاعب في تاريخ ناديه السابق ليستر سيتي. ولم يكن اختيار مجلة "فور فور تو" البريطانية الشهيرة لرياض محرز ليكون اللاعب الأفضل في تاريخ ليستر سيتي على سبيل المجاملة، ولكنه جاء عن جدارة واستحقاق بعدما لعب النجم الجزائري دورا حاسما في صناعة تاريخ مجيد لهذا النادي الصاعد، بعدما قاده لإحراز لقب "البريميرليغ" (2015-2016) لأول مرة في تاريخه في إنجاز يصعب تكراره مجدداً، ما أهله للمشاركة في رابطة أبطال أوروبا ونجاحه في تجاوز دور المجموعات، كما أصبح محرز أول لاعب من "الثعالب" يتوج بجائزة لاعب الموسم التي تمنح لأفضل لاعب في "البريميرليغ" 2016. وأدى وجود محرز في تشكيلة ليستر سيتي إلى تسهيل المهمة التكتيكية للمدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، الذي اعتمد في خططه على مهارات محرز كعنصر أساسي في خياراته الفنية.