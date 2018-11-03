أعلن مسؤولو جمعية كافل اليتيم والمسكين ببلدية حمام دباغ بڨالمة ،مساء اليوم السبت، عن فتح دروس دعم مجانية، لفائدة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، المقبلين على الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي الجاري، التي سيشرف عليها معلمون وأساتذة متطوّعون من ذوي الكفاءات، إلى جانب فتح قسم لتحفيظ القرآن الكريم، وحصص في مختلف النشاطات، الثقافية، الدينية والتربوية، حسب مسؤولي الجمعية.

وحسب فواز بوعبيد، المكلف بالاتصال، فإنّ خلق الأنشطة الجديدة، جاء بعد استفادة الجمعية من مقر تبرّع به أحد شباب المنطقة "ي.ش"، كصدقة تظل جارية على المرحوم والده، الذي حضر مراسم افتتاح المقر الجديد رفقة سلطات بلدية ودائرة حمام دباغ وسلطات الأمن والدرك للبلدة ومواطنين ومعوزين وأيتام.

وتقوم جمعية كافل اليتيم والمسكين ببلدية حمام دباغ، منذ ثلاث سنوات من الانطلاق في النشاط، بتكثيف نشاطها وتقديم المساعدات لفئة الأرامل والأيتام بالبلدية، وأحيانا المعوزين، حيث كان سبق وأن وزّعت مع الدخول المدرسي 210 حقيبة مدرسية، و65 أضحية، وكسوة أعياد، وقفف لمواد غذائية. كما قامت، مؤخرا، حسب تصريحات مواطنين، بتشييد مسكن لإحدى العائلات المحرومة بقرية التويفزة من بلدية بوحمدان، بعدما نقلتها من حياة كوخ حقير إلى منزل آدمي محترم.

ويصبو مسئولو الجمعية إلى الظفر بسيارة إسعاف، لنقل مرضى هذه الشريحة والمرضى المعوزين، إلى المرافق الصحية وقت الحالات المرضية الطارئة، حيث يطلقون نداء إلى المحسنين لمساعدتهم في تحقيق الحلم لفائدة الأيتام والأرامل والمعوزين.