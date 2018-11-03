أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة الإقليمية خصت رؤساء الدوائر ومدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أن "هذه الحركة التي تبعا لتلك الأخيرة المقررة في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين بالولايات، تتضمن تحويلات وتعيينات جديدة في هذه الوظائف السامية".

وفيما يخص التعيينات الجديدة --يضيف البيان-- فقد "كرست هذه الحركة، لاسيما، مبدأ إشراك الإطارات الشابة من مختلف مناطق الوطن وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير وكذا ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية، حيث خصت الترقيات خمسة عشرة (15) إطارا من العنصر النسوي في هذه الوظائف السامية".

وشملت هذه الحركة ما يلي:

فيما يخص رؤساء الدوائر، تم تحويل اثنان وتسعون (92) رئيس دائرة وترقية أربعة وستين (64) إطارا لأول مرة في وظيفة سامية.

بخصوص مدراء التقنين والشؤون العامة بالولايات، فقد تقرر تحويل ستة (06) مدراء وترقية سبعة (07) إطارات في هذه الوظيفة.

وفيما يتعلق بمدراء الإدارة المحلية، فقد تم تحويل خمسة (05) مدراء وترقية تسعة (09) إطارات في هذه الوظيفة.

أما بخصوص المفتشين العامين للولايات، فقد تم تحويل ثلاثة (03) مفتشين عامين وترقية تسعة (09) إطارات في هذه الوظيفة.