اهتدى مواطن من الجزائر العميقة في ولاية البليدة إلى فكرة قد توصف بالمجنونة أو الساخرة، حينما راح يحضر لتقديم “طورطة” وشمعة عيد ميلاد لمجلسه الشعبي البلدي بعد مرور سنة من إشرافه على البلدية. وكشف المواطن أنه رغم فقره وحاجته، إلا أنه ادخر مبلغا من المال واشترى “كعكة “ ليهديها إلى “المير” ونوابه والمنتخبين المحليين نظير “فشلهم” طيلة 12 شهرا في أن يقدموا لحيه النائي أي بادرة تنموية، وقال إن هذه المبادرة تعبير عن نسيان هؤلاء خصّ حيه المنسي ولو بزيارة “خاطفة” مثلما كانوا يفعلون خلال حملاتهم الانتخابية