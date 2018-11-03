بات غياب المسؤولين عن المناسبات الوطنية الكبرى أمرا يثير الكثير من التساؤلات. فبإحدى البلديات الشمالية لولاية ميلة غاب رئيس الدائرة عن فعاليات الاحتفال بليلة أول نوفمبر المجيدة، حيث لم يحضر الندوة التاريخية التي نشطها أحد الدكاترة بالبلدية مقر الدائرة، كما أنه غاب عن حضور مراسم إحياء الطلقة الأولى في الساعة منتصف الليل ووضع باقة الزهور ترحما على أرواح الشهداء، وهو ما أثار جدلا واسعا وسط الحاضرين من الأسرة الثورية والمواطنين الذين لم يجدوا تفسيرا لهذا الغياب لمسؤول يفترض أن يكون في الصفوف الأولى رفقة السلطات المحلية.