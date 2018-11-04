أمرت وزارة الصحة مصالحها في جميع الولايات باستنفار المؤسسات الاستشفائية والهيئات الصحية العمومية، لمواجهة خطر المفرقعات والألعاب النارية مع بداية العد التنازلي للمولد النبوي، وشددت على ضرورة تحسيس المراهقين خاصة، بعد أن أكدت الإحصائيات الأخيرة بأن 65 بالمائة من اضطرابات السمع لديهم سببها المفرقعات، وأن 80 بالمائة من الإصابات المرتبطة بها خطيرة، وتسبب أعطابا دائمة، موازاة مع انعدام أبسط وسائل التكفل على مستوى مصلحة الاستعجالات.

فقد وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، ومديري الصحة في جميع الولايات، ومسيّري المستشفيات الجامعية والعيادات الصحية العمومية والجوارية، تحمل رقم 23 مؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 2018، تتضمن تعليمات وإجراءات خاصة بالمولد النبوي المقرر إحياؤه يوم 20 نوفمبر الجاري.

وتضمنت مراسلة الوزارة الموقعة من قبل مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، الدكتور فورار جمال، أرقاما مخيفة حول انعكاسات مخاطر المفرقعات والألعاب النارية على مستعمليها، حيث أكدت بأنها تتضمن مواد سامة غالبا ما تؤدي إلى الوفاة، فاستعمال هذه المفرقعات خلال المولد النبوي وداخل الملاعب يطرح مشكلا خطيرا يتعلق بالصحة العمومية، لأن تأثيرها يتعدى مستعمليها إلى المحيط الذي يعيشون فيه، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة التي تصيب المتواجدين بالقرب منهم، ناهيك عن خطر اندلاع الحرائق مثلما يتم تسجيله كل عام.

وبحسب مراسلة الوزارة، فإن 80 بالمائة من الإصابات على مستوى الأصابع، خطيرة وتسبب عاهات دائمة، جلها لدى الشباب المراهقين، وأكثر من ذلك، فأرقام الوزارة تشير إلى أن 65 بالمائة من اضطرابات السمع لدى المراهقين سببها المفرقعات، وفي كثير من الحالات فإن دوي الانفجارات القوية الناتجة عن المفرقعات، تؤدي إلى الصمم مباشرة.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت وزارة الصحة مصالحها اللامركزية في جميع الولايات بالتنسيق مع القطاعات الأخرى كالداخلية والجماعات المحلية والحماية المدنية والشؤون الدينية والتجارة والجمارك والتربية الوطنية، في إطار لجنة مشتركة، لتحسيس الشباب والمراهقين بصفة خاصة بخطورة هذه المواد السامة والقاتلة، وتنظيم أبواب مفتوحة وندوات وإرشادات وتوجيهات حتى على مستوى المدارس والمساجد لفائدة هؤلاء.

فالعيادات الصحية عاجزة عن التكفل بالحروق المعقدة بسبب نقص الوسائل، وفي هذا الإطار، حذّر ممثل الأطباء الممارسين مستعملي المفرقعات والألعاب النارية من خطرها القاتل، وقال إن العيادات الصحية تستقبل آلاف الحالات، منها المعقدة جدا كالحروق لدى الأطفال وإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى اليد خاصة، ولكن أيضا بمناطق أخرى من الجسم، قد تؤدي، حسبه، إلى بتر لليد أو الأصابع أو الرجل، ناهيك عن إصابات بالعين تؤدي إلى قلعها تماما لتفادي انتقال التعفن إلى نسيج المخ.

ومن أخطار هذه المفرقعات، أيضا، يضيف مرابط، اضطرابات في السمع ناتجة عن ضرر قد يصيب الجهاز السمعي لدى الشخص المصاب، ويبقى قطاع الصحة يعاني كل سنة من غياب الصرامة في تطبيق القانون، كون كل هذه المواد محظورة وممنوعة من الاستيراد والتداول تجاريا، لكنها توزع كل سنة وتسوق في كل مكان "وكأنها نزلت من السماء.."، يقول ممثل الممارسين.

وحذر محدثنا، مستعملي المفرقعات والألعاب النارية، من خطرها القاتل، موازاة مع نقص الإمكانيات اللازمة مثلا، لمعالجة الحروق على مستوى الهياكل الصحية القاعدية التي تجد صعوبة حتى في التكفل بحالات الاستعجال العادية، ناهيك عن النقص المسجل منذ سنوات، في مختلف الوسائل الضرورية والأساسية على غرار الضمادات ومضادات الحروق.