قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، اليوم الأحد، على زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان بالسجن المؤبّد بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، حسب ما أفاد مصدر قضائي. ويشمل الحكم بالمؤبد أيضا حسن سلطان وعلى الأسود، العضوين بجمعية الوفاق والقياديين الشيعيين. وفي جوان الماضي، كانت محكمة بحرينية قضت ببراءة زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. وكان سلمان أوقف واتهم هو ورفاقه من طرف النيابة العامة بتهم "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج". ويقول أنصار علي سلمان أن محاكمته تمت لدوافع سياسية ولتحركاته من أجل ضمان حقوق أكبر للشيعة في البحرين.