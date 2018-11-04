أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، اليوم الأحد أن ساحة "بور سعيد" التي تعود للحقبة الاستعمارية و التي تربط ما بين بلديتي القصبة السفلى و الجزائر الوسطى سيتم إعادة فتحها أمام الجمهور نهاية شهر نوفمبر الجاري بعد عمليات إعادة تهيئة شرع فيها منذ فيفري 2017 .

وأوضح بطاش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ساحة بور سعيد ذات الموقع الاستراتيجي التاريخي التي تخضع لأشغال إعادة تهيئة و ترميم ستفتح أمام المواطنين نهاية نوفمبر الجاري، مضيفا أن عملية إعادة التهيئة تمت باستعمال

نفس المواد الأصلية المستخدمة في العهد الاستعماري حتى تستعيد هذه الساحة وجهها الأصيل وسيتم الحفاظ على الكشك الموسيقى وسط الساحة وهو من أهم عناصرها الهندسية.

و ذكر ذات المسؤول، أن عملية إعادة تهيئة و ترميم هذه الساحة والتي خصص لها غلاف مالي قيمته 19 مليار سنتيم تندرج في إطار مخطط التوجيه و التهيئة لولاية الجزائر 2015-2035، لتتحول إلى متنفس وفضاء جواري للعائلات العاصمية وزوارها لما توفره من أمن ونظافة وترفيه.