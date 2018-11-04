صوت الناخبون في كاليدونيا الجديدة، اليوم الأحد، بـ "لا" في استفتاء تقرير المصير الذي أجابوا خلاله على سؤال: "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة والاستقلال عن فرنسا؟".

وبحسب النتائج النهائية فإن 56.4 % من الناخبين صوتوا ضد الاستقلال عن فرنسا في هذه الاستشارة الشعبية التي شهدت نسبة مشاركة 80.7 %.

و شهدت كاليدونيا الجديدة، وهي الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي و المحتل من طرف فرنسا سنة 1853 الاستفتاء الاول من نوعه حول تقرير المصير.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب حول نتائج الاستفتاء قائلا : ان "فخرنا العميق لأننا اجتزنا معا هذه المرحلة التاريخية"، مضيفا إنه "لا توجد طريق أخرى غير طريق الحوار"، و إن الحكومة ستقترح على القوى السياسية في الأرخبيل لقاء في الأسابيع المقبلة.