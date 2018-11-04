كشفت صحيفة "الشروق" التونسية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قرر تجميد نشاط الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف، على خلفية القرارات التحكيمية خلال إدارته مباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت، الجمعة، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية بمصر فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصحيفة، إن "الكاف" قرر أيضا حرمان الحكم الجزائري عبيد شارف من إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات في ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، برئاسة وديع الجريء، عقد اجتماعا طارئا مساء أمس طالب خلاله "الكاف" بمعاقبة الحكم مهدي عبيد شارف ولاعب الأهلي وليد أزارو.

جدير بالذكر أن مباراة "الإياب" ستقام الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بتونس.