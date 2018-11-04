أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد ، عن تدابير جديدة محفزة للبلديات الفقيرة، ومنح إعانات مالية من الجماعات المحلية التي تسجل فائض مالي لفائدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية.



وقال بدوي، عبر حسابه الخاص " فيسبوك" ان "من بين التدابير التشريعية التي تم إعتمادها ضمن مشروع ميزانية دائرتنا الوزارية، من أجل إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية بالنظر إلى صعوبة تجسيدها ميدانيا وكذا إقرار تدابير جديدة محفزة للجماعات المحلية لتجسد مشاريع لفائدة مواطنيها، ‎الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، كون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات، ‏و التي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، حيث تمتلك بعض الجماعات المحلية إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية".