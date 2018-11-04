أعلن وزير المواصلات والاستخبارات الصهيوني ، يسرائيل كاتس، أنه سيتوجه اليوم إلى عُمان "لعرض ودفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد.

ومن المرتقب أن يعرض كاتس أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للمواصلات الذي سيعقد في عاصمة سلطنة عمان مسقط، مبادرته المشتركة مع رئيس الوزراء الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، لما أطلق عليه "سكك السلام الإقليمي"، وهو مشروع يهدف إلى الربط بواسطة القطارات بين البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج عبر الكيان الصهيوني.

وأوضح كاتس أن زيارته تأتي ضمن "تعزيز المحور الذي يتجاوز إيران، من خلال تطبيع العلاقات من منطلق القوة، فهذا التوجه مهم، إنه حقيقي وممكن". وكان نتنياهو قد كشف، بعد عودته من زيارته إلى سلطنة عمان قبل أسبوعين، أن وزير المواصلات والاستخبارات سيتوجه إلى السلطنة قريبا في زيارة رسمية لمسقط ليشارك خلالها في مؤتمر دولي للمواصلات.

يذكر أن الوزير يسرائيل كاتس قد تلقى دعوة شخصية من نظيره العماني، أحمد الفطيسي، ومن منظمي المؤتمر، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها وزير صهيوني دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يقام في السلطنة، وهو ما يدل على وجود علاقات وثيقة بين البلدين، على حد تعبير نتنياهو.