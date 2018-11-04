تسببت مياه الأمطار الغزيرة المتهاطلة خلال 24 ساعة الأخيرة على بومرداس إلى غلق عدد من الطرقات والساحات العمومية التي غمرتها المياه عبر الولاية و التي تسربت الى 20 منزلا و عدد من الشاليهات و المحلات و المستودعات دون تسجيل خسائر بشرية.

وأوضح النقيب أيت قاسي أحمد المكلف بخلية الإعلام بالحماية المدنية اليوم الاحد، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن منسوب مياه الأمطار الذي بلغ 50 سنتمترا في غالبية المناطق، تسبب كذلك في محاصرة 6 سيارات سياحية و حافلة لنقل المسافرين كان على متنها 5 مسافرين تم إجلائهم و جرهم من طرف مصالح الحماية و إبعادهم عن الخطر دون تسجيل خسائر مادية معتبرة أو بشرية.

كما تسربت مياه الأمطار إلى عدد من البنايات الجاهزة على مستوى "حي الشاليهات" ببرحمون ببلدية بودواو و حي الشاليهات بقورصو و في محاصرة عمارة وسط ساحة عمومية بحي 1700 مسكن بوسط مدينة أولاد موسى غرب مقر الولاية قبل أن يتم إزاحة المياه بعد فتح المجاري و تنقية البلوعات إثر تدخل مصالح الحماية المدنية.

كما تسببت هذه الأمطار في انجراف للتربة على مستوى بلدية الخروبة غرب مقر الولاية و بمنطقة " الكوانين" ببلدية دلس شرق مقر الولاية مما أدى إلى غلق الطرق المجاورة و أعيد فتحها بعد تدخل المصالح المعنية.

و أوضح المتحدث، أن أعوان الحماية المدنية قد نفذوا خلال 48 ساعة 53 تدخلا على مستوى 18 بلدية من الولاية جراء التهاطل الكثيف للأمطار الذي شهدته المنطقة مجندين في ذلك كل إمكانيات القطاع البشرية منها و المادية.

و في نفس السياق، ذكرت مديرة الأشغال العمومية، نايلة حفصي، في إتصال مع وكالة الانباء الجزائرية، بأن أخطر الحوادث المسجلة في هذا الإطار هو انحراف مياه واد تادميت بولاية تيزي وزو عن مسارها الطبيعي مما أدى إلى فيضانات وصلت إلى وسط مدينة الناصرية ببومرداس المجاورة.

و تسبب هذا الفيضان كذلك في محاصرة وسط مدينة الناصرية و غمورها بالكامل و تسرب المياه التي بلغ منسوبها زهاء واحد متر إلى عدد من المحلات التجارية و المرافق و البنايات المحيطة بهذه الساحة العمومية.

و اضافت المديرة : "لا زلنا إلى حد الساعة بعد تجنيد كل الإمكانيات المادية و البشرية في عملية تنقية و إزاحة العقبات عن السير الطبيعي لهذا الواد الذي يقع في الحدود ما بين ولايتي تيزي وزو و بومرداس".

و تم غلق بعض الطرقات على غرار الطريق المؤدي إلي مدينة بومرداس من الجهة الشرقية الذي تسبب في بعض المشاكل فيما تعلق بحركة سير السيارات لأوقات محدودة قبل إعادة فتحه من جديد بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار".