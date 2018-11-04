تمكنت اليوم الأحد وحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) من إنقاذ 20 صيادا بعد تسجيل حادث غرق سفينة الصيد التي كانوا على متنها، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

و تمت العملية في الساعات الأولى من فجر اليوم حيث تم تسجيل غرق سفينة صيد بعرض البحر شمال غرب شاطئ ساسل (بلدية أولاد بوجمعة) كانت تقل 20 صيادا تم إجلاؤهم جميعا في "صحة جيدة" إلى ميناء بوزجار، حسبما أبرزه ذات المصدر.

و فيما يرجح أن يكون سبب غرق سفينة الصيد الحمولة الزائدة عن حجمها القانوني فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث، حسبما أشير إليه.