لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم مسلح وقع على مدرسة بمدينة صبراتة في وقت سابق اليوم الأحد، فيما تتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين في منطقة سانية الفأر ما يسمى تقاطع التمتيع، جنوب المدينة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية في صبراتة، يوسف القمودي، في تصريح صحفي "إن مجموعة مسلحة من الفارين من مدينة صبراتة بالتعاون مع عصابات الهجرة غير الشرعية سيطرت صباح اليوم على مدرسة المركزية الجنوبية، واستولت على هواتف أعضاء هيئة التدريس وكسرت أجهزة الحاسب الآلي".

وأشار إلى أنه تم إخلاء المدنيين والتعامل مع المسلحين بعد حصار قوات الجيش الليبي والقوى المساندة للمدرسة، حيث أصيب عنصر واحد من قوات الجيش.