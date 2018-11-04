أعلن وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب اليوم الأحد بوهران أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 48 مليار دج لانجاز هياكل رياضية جديدة وإعادة تأهيل أخرى في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها عاصمة غرب البلاد سنة 2021.

وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية وهران إلى أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد خصص غلافا ماليا قدره 4 مليار دج لتحضير الرياضيين الذين سيمثلون الجزائر في هذه التظاهرة".

وأبرز حطاب أن "مختلف الفدراليات الرياضية مدعوة منذ الآن إلى اختيار الرياضيين من أجل التحضير لهذه الطبعة الجديدة لألعاب البحر الأبيض المتوسط"، معتبرا بأن "الجهود التي تبذلها الدولة لضمان نجاح هذه التظاهرة لا بد أن تكون مرفوقة بحضور رياضي جزائري على منصة التتويج في كل تخصص".

وبعد أن تفقد مشاريع الملعب والقرية الأولمبيين إضافة إلى ورشات إعادة تأهيل قصر الرياضات "حمو بوتليليس" وميدان الرماية ومركز الفروسية "عنتر بن شداد" للسانيا عبر الوزير عن رضاه عن سير الأشغال.

وأكد حطاب أن "إنجاز الأشغال تعرف تقدما عن الآجال المحددة. ويمكن حتى تنظيم الألعاب في 2019".

كما أعلن أنه سيتم استلام الملعب الأولمبي بسعة 40.000 مقعد في غضون الثلاثي الأول لسنة 2019 بينما يتعين أن تنتهي الأشغال بالمرافق الباقية بالمركب الأولمبي في شهر ديسمبر من نفس السنة، عوض 2020 وهو الأجل المحدد في البداية.

ويضم المركب الأولمبي كل من الملعب الأولمبي (40.000 مقعد) و ملعب ألعاب القوى بطاقة 4.200 مقعد، وقاعة متعددة الرياضات بطاقة استيعاب 7.200 متفرج إضافة إلى مركز الرياضات المائية.

وينتظر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة بتنصيب محمد مورو كمدير عام لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.