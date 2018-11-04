أقدم العشرات من الناقلين الخواص العاملين على خطوط النقل الريفي للمسافرين وخطوط النقل مابين الولايات ما بين ولاية البويرة وولاية بجاية ،اليوم، على التوقف عن العمل والاحتجاج بغلق الطريق الوطني رقم26 في الحدود بين ولاية البويرة وولاية بجاية وذلك بعد تعرضهم لمضايقات أثرت على خدمتهم في مجال النقل .

وحسب الناقلين المنحدرين أغلبهم من ولاية البويرة والعاملين عبر خطوط البويرة بجاية مشدالة أقبوا إلى مضايقات من طرف آخرين يعملون عبر الخطوط القصيرة بولاية بجاية على غرار تازمالت أقبوا و إغيل علي أقبوا بإلزامهم بعدم التوقف بتلك المحطات والعمل على الخطوط المباشرة وفقط . وأضاف الشاكون أن من بين المسافرين المستغلين لحافلاتهم عبر خط بجاية والبويرة يطالبون بالنزول بمختلف المحطات على غرار تازمالت و إغيل على وصولا إلى أقبوا وحتى بجاية وأضافوا أنهم يرفضون مثل هذه الممارسات وطالبوا السلطات بالتدخل لإنصافهم خاصة وأنه في المقابل لا يجد الناقلون المنحدرون من بجاية أية مشاكل فيما يخص نقل أشخاص من ولاية البويرة وعبر محطاتها.

المحتجون أكدوا أن قرار احتجاجهم لا رجعة فيه وأنهم يطالبون واليي الولايتين بالتدخل وإلزام كل وحسب شروط نقله و إحترام الخطوط من أجل خدمة المسافر. ومن جهة أخرى وجد العشرات من المواطنين أنفسهم عالقين بالمحطات خاصة ببلدية مشدالة ورافور وكذلك تازمالت من بجاية بسبب إحتجاج الناقلين كما أن الطريق الوطني رقم 26 بقى مغلقا ليوم كامل بعد 15 يوما من الإحتجاج دون تحرك أحد.