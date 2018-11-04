لو كنت مكان بوحجة لفككت شفرة قرار عزلي بسهولة"، هكذا يختصر عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، حركة الإطاحة بالسعيد بوحجة وتعيين معاذ بوشارب في مكانه. ويذكر في مقابلة مع "الخبر" أن أنسب طريقة لإنهاء مهام بوحجة هي الدفع بـ"العارض الصحي" على أساس أنه كان يعالج في الخارج بدل مشاهد الفوضى و"الكادنة" التي أغلقت باب البرلمان. ويجيب زياري عن أسئلة كثيرة، منها ما تعلق باحتمال أن يعزف بوتفليقة عن الخامسة "فحينها سيقع النظام في مشكلة حقيقية"، كما يرى أنه لا شيء يمنع رئيس أركان الجيش من طلب الرئاسة، طالما أن اليامين زروال فعلها قبل 23 سنة.

ماذا يمكن أن تقول عن الطريقة المتبعة في تنحية السعيد بوحجة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني؟

كان يمكن اتباع أفضل منها بما أن رغبة سياسية في تغيير رأس الغرفة البرلمانية الأولى كانت متوفرة. في السياسة، الظروف تقتضي في فترات ومراحل اتخاذ قرارات وإجراءات. شخصيا وجهت لوما لجبهة التحرير الوطني بخصوص أسلوب تنحية "سي بوحجة"، ورأيي أنه لو كان في النظام، كما في السابق، أشخاص يضبطون بدقة الأحداث ومجرياتها ما كنا نصل إلى الوضعية التي شهدها البرلمان مؤخرا.. ما كان لنا أن نعيش تلك الفوضى وتصرفات بعض النواب.

ولكن بالنسبة لي كان الأمر واضحا، أن بوحجة غير مرغوب به منذ أن صرح الوزير الأول بأن ما جرى أمر واقع وبأنه على بوحجة أن يخضع له. الآن بعد الذي حدث، أعتقد أن التغيير الذي وقع على مستوى الأشخاص إيجابي. فلأول مرة يصل إلى هذا المستوى من المسؤولية شاب من جيل الاستقلال، أقصد أن معاذ بوشارب يمكن أن يكون من الجيل الذي سيتولى مناصب قيادية في البلاد مستقبلا.

يعني أنك تدعم تنحية بوحجة وتعيين بوشارب بدلا عنه، حتى لو تم ذلك على حساب القوانين والدستور..

نعم، حتى لو كان هناك تجاوز للقانون.. أقول هذا الكلام لأني أعرف أننا بلد ينتمي إلى العالم الثالث، فمازلنا نبني دولة الحق والقانون. الجزائر حاليا مثل البيت الذي تجري أشغال بنائه، فقد تجد أن أحد الجدران مائل لأنه لم ينجز بطريقة صحيحة، فيلجأ صاحب المشروع إلى تحطيمه وبناء حائط آخر.. هكذا هو النظام الجزائري الذي يتصرف أحيانا خارج القانون، وهو وضع عشناه في 1991 عندما فاز الإسلاميون في انتخابات البرلمان..

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