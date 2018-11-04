لقي المصارع الإيطالي كريستيان داغيو مصرعه متأثرا بلكمات قوية وخاطفة تعرض لها خلال مشاركته في نزال على لقب بطولة العالم في المصارعة التايلاندية.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأحد، تفاصيل المواجهة التي جمعت داغيو مع دون باروانغ، فعلى الرغم من خبرة الأول في مثل تلك النزالات إلا أنه فشل في الصمود أمام الأخير. وتلقى داغيو سلسلة من اللكمات من قبل باروانغ ليسقطه على أرض الحلبة في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مشهد مأساوي للغاية. وعلى الفور، تم نقل المصارع الإيطالي داغيو (49 عاما) إلى المستشفى لمعرفة مدى خطورة إصابته ولكنه فارق الحياة بعد أسبوع في الغيبوبة. يذكر أن داغيو سبق له الفوز ببطولة العالم سبع مرات سابقة.