أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم، عن تحويل فائض المداخيل من البلديات الغنية لصالح بلديات أفقر لمساعدتها في تغطية نفقاتها. وقال الوزير أمام اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 رخص للجماعات المحلية منح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى.

برر الوزير ذلك بكون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات التي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، مضيفا في عرضه أن بعض الجماعات المحلية تمتلك إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.

ونص مشروع قانون المالية للعام القادم في مادته 37 على إمكانية منح الجماعات الإقليمية، عن طريق صندوق التضامن والجماعات المحلية، إعانات وهبات لفائدة جماعات إقليمية، فيما نصت المادة 38 منه على مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز على فائض في المداخيل يتعدى حاجتها السنوية في التضامن ما بين الجماعات المحلية عن طريق الصندوق.

ويمنح الإجراء المدرج في مشروع في باب الأحكام المختلفة الشرعية لأمر واقع معمول به منذ سنوات، حيث تقدم بلديات غنية تمويلات لبلديات أخرى، إذ تتولى بلدية الجزائر الوسطى مثلا دفع أجور عمال وموظفي بلدية واد قريش التي تعد من أفقر البلديات.

وحسب تقارير رسمية توجد في الجزائر 36 بلدية غنية جدا، يتجاوز حجم مداخيلها 1 مليار دينار، منها بلدية حاسي مسعود التي حققت مداخيل في 2017 بـ8 ملايير دينار، فيما تصنف حوالي ألف بلدية ضمن البلديات الفقيرة، منها بن سوهان في ولاية البلیدة ومريجة ببشار وأولاد بوعشرة ولاية المدية.

وكشف الوزير بدوي أن ميزانية التسيير "سجلت انخفاضات بـ3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018"، فيما "عرفت بعض المصالح زيادات طفيفة على غرار المديرية العامة للأمن الوطني بـ1.98 بالمائة والحماية المدنية بـ0.46 بالمائة، في حين ارتفعت ميزانية المديرية العامة للمواصلات الوطنية بـ9.27 بالمائة". ويقدر عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2019 بـ"420033 منصب منها 379329 دائم و40704 بالتعاقد". أما بخصوص ميزانية التجهيز، فأوضح الوزير أنه تم "منح الأولوية" لإتمام المشاريع الجاري إنجازها، كما تم اعتمادها، يضيف الوزير، في إطار "التقييد والالتزام بالإرشادات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم في الإنفاق العمومي المؤطر على المدى المتوسط 2018 /2020". وتضمنت ميزانية التجهيز على المستوى المركزي "17 عملية جديدة بغلاف 9.999 مليون دينار وكذا إعادة تقييم 17 عملية".

وأعلن بدوي أنه رصد 100 مليار دينار لصالح الجماعات المحلية يعبر عن الإرادة القوية للسلطات العمومية وعزمها على مواصلة تدعيم البلدية للمضي قدما في مسعى تحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة. وتابع في عرضه أن البرامج موجهة لـ"تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين، كالتكفل بمشاريع تنموية ذات طابع جواري، منها خصوصا المشاريع المتعلقة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، التهيئة الحضرية، الطرقات والمسالك وفك العزلة".

ووفق حصيلته تم تسجيل ما يفوق 7.900 مشروع، من بينها 1.285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب، 1.476 مشروع للتطهير والصرف الصحي، 1.266 مشروع للطرقات والمسالك و2.010 مشروع للتهيئة الحضرية، ناهيك عن مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الابتدائية وإنجاز الملاعب الجوارية وغيرها.