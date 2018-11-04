أنهى فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، الشراكة مع ليفربول ليغرد منفردا على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وأمطر مانشستر سيتي مرمى ضيفه ساوثهامبتون بستة أهداف لهدف في الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف عبر ويسلي هوديت بالخطأ في مرماه، والأرجنتيني سيرغيو أغويرو والإسباني دافيد سيلفا في الدقائق 6 و12 و18.

وقلص ساوثهامبتون النتيجة في الدقيقة 30 عبر داني انجز من ضربة جزاء، قبل أن يضيف رحيم سترلينج الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بأربع أهداف لهدف.

وأضاف السيتي الهدفين الخامس والسادس عبر سترلينج والألماني ليروي سانيه في الدقيقتين 67 و91.

ولم يشارك الدولي الجزائري رياض محرز في هذه المباراة، حيث غاب عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي للمرة الثانية على التوالي.