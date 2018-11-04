صرح ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، خلال ندوة صحفية نظمت في ختام أشغال الندوة الوطنية لمجمع سوناطراك اليوم الأحد بحاسي مسعود، أن "سعر برميل البترول الأنسب لنا, كجزائريين, هو ذلك الذي يتراوح بين 70 و80 دولار".

واعتبر أنه اذا ما بقيت الأسعار الحالية التي تتجاوز 70 دولار للبرميل على حالها, فإن الأمر "ايجابي جدا" لاقتصاد البلد, مضيفا أنه يعتقد أن "الأسعار ستبقى على ما هي عليه".

وفيما يخص الشراكة, أكد ولد قدور أن مجمع سوناطراك وقع على اتفاقيات "هامة جدا" مع مختلف شركائها, مضيفا أن "المجمع سيشرع في التنقيب في عرض البحر وفي مشاريع أخرى" ستجعل من الشركة, والبلد, أكثر جاذبية".

أما بخصوص تطوير المؤسسة في ضوء استراتيجية سوناطراك لآفاق 2030, أبرز ولد قدور أهمية التكوين لدى عمال المؤسسة بما فيها النقابيين.



وأفاد باتخاذ اجراءات عدة في هذا الصدد, ومنها اختيار أفضل 200 مدير شاب, وتطوير نظام التكوين والتعليم الالكتروني.