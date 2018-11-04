بدت علامات الصدمة والخيبة في آن واحد على محيا وزير الشبيبة والرياضة، محمد حطاب، وسط القاعة الشرفية لمقر ديوان ولاية سيدي بلعباس، وذلك بمجرد اطلاعه على الخط الإملائي الجسيم الذي حمله مجسم كأس “السوبر” التي ظفر بها اتحاد بلعباس على حساب شباب قسنطينة. وعلى ما يبدو، فإن من كلفوا بنقش السبيكة الصفراء التي وضعت على المجسم لتحديد هوية الفائز وبقية المعطيات الخاصة بالموعد، عبثوا بكلمة من الكلمات التي يتضمنها قاموس لغة “موليار”، ونعني بها كلمة الفائز باللغة الفرنسية، التي غاب عنها حرف الألف (a) في كلمة vinqueur، مثلما توضحه الصورة، ما جعل حطاب في حالة إحباط خاصة وأن المجسم عادة ما يمر عبر أكثر من مرحلة قبيل تسليمه للفريق الذي يظفر به.