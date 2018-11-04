كرر والي المدية عباس بداوي تحذيراته للمسؤولين المحليين، بلديين أو ولائيين، في عدة زيارات ميدانية، بأن التلاميذ خط أحمر، وبأن التغذية المدرسية، النقل المدرسي والتدفئة في المدارس خطوط حمراء، تحت وصايته مباشرة. وتنفيذا لتلك التحذيرات، قام بعدة زيارات فجائية بمفرده إلى عدة مرافق عمومية ومدارس ابتدائية، ليقف على كل كبيرة وصغيرة فيها دون أية مساحيق، منها زيارة إلى ابتدائية ببلدية قريبة من عاصمة الولاية، قال شهود عيان إن رئيس البلدية إياها حينها كان غارقا في حسابات حزبه الخاصة بالتنافس على مقعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، ولما علم بالزيارة فرّ من مكتبه وقضى وقتها يراقب تحرك الوالي عن بعد، ولم يغمض له جفن بعد تلك الزيارة.