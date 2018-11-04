أقدمت سلطات بلدية البوني في عنابة، خلال 48 ساعة الماضية، بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، على هدم وإزالة حوالي 200 كشك ومحل تجاري فوضوي بحي سيدي سالم، تم إنجازها دون تراخيص وبطريقة مخالفة للقوانين. وتندرج هذه العملية التي قامت بها مصالح بلدية البوني في إطار حملة واسعة أمرت بها مصالح دائرة البوني وبمشاركة المجلس الشعبي البلدي لإزالة مختلف مظاهر وأشكال التجارة الفوضوية بتراب البلدية، وتحديدا بحي سيدي سالم، نتيجة الاستيلاء التام وبطرق غير شرعية على الأرصفة والمساحات العامة من طرف التجار الفوضويين.



وأسفرت العملية عن إزالة 140 كشك ومحل تجاري فوضوي بحي سيدي سالم، مع تحويل 64 تاجرا إلى محلات تجارية لائقة بالسوق المغطاة. كما مكنت هذه الحملة من القضاء على معظم النقاط السوداء التي شوهت المنظر العام للحي، بسبب التوسع الفوضوي للتجار غير الشرعيين على حساب المحلات والمساحات والفضاءات التجارية المرخص لها.



