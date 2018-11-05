حقق السوق الوطني للتأمينات خلال السداسي الأول للسنة الجارية رقم أعمال يقدر بـ 73.3 مليار دينار، مسجلا بذلك نموا بـ4.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغ حجم رقم الأعمال 70.3 مليار دينار.

وتفيد بيانات المجلس الوطني للتأمينات ، أن التأمين على الأضرار يمثل الجزء الأكبر من حجم التأمينات المسجلة،حيث يبلغ عدد المؤمنين في هذا الفرع 5 مليون مؤمن كما بلغ حجم رقم أعمال الفرع 64.5 مليار دينار أي بزيادة 5.1 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2017 أين بلغ 61.7 مليار دينار.

أما فيما يتعلق بالتأمين على الأشخاص، فقد تراجع حجم رقم الأعمال بـ 7.7 بالمائة حيث بلغ 6.5 مليار دينار مقابل 7.05 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.

و تشير أرقام هيئة التأمينات إلى أن عدد المسجلين في التأمين على الأشخاص قد تراجع إلى 1.7 مليون شخص في يونيو المنصرم مقابل 2.3 مليون شخص في نهاية ذات الشهر من سنة 2017

وفي فرع التأمين على الأضرار، تظهر البيانات هيمنة التأمين على السيارات التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من أقساط التأمين حيث بلغ رقم أعمال التامين على السيارات 35.81 مليار دينار (مقابل 34.62 مليار دينار)، أي بارتفاع 4.2 بالمائة . ويبلغ عدد المكتتبين في التأمين على السيارات 41.1 مليون مكتتب مقابل 3.8 مليون مكتتب في السداسي الأول 2017.

و يمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة 24.01 مليار دينار مقابل 22.5 مليار دينار (أي بزيادة 7 بالمائة).

وارتفع حجم الفرع الثانوي "الحرائق و الانفجارات و العوامل الطبيعية " بنسبة 18 بالمائة مقارنة السداسي الأول من العام الماضي. أما فيما يتعلق بالتأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية، فقد بلغ 2.9 مليار دينار مسجلا بذلك ارتفاعا وصل إلى 122 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لعام 2017.

وبالنسبة للتأمينات المتعلقة بالمسؤولية المدنية فقد قفزت بـأكثر من 16 بالمائة حيث بلغ حجم رقم أعمالها 1.73 مليار دينار وسجل رقم أعمال فرع التأمين على النقل خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 نموا بـأكثر من 2 بالمائة حيث بلغ 2.3 مليار دينار.

و حسب نفس المصدر فإن فرع التأمين على النقل الجوي هو المتسبب في ركود رقم أعمال هذا الفرع حيث عرف انخفاضا كبيرا (- 58 بالمائة) حيث لم يتجاوز حجم رقم أعماله 43.6 مليون دينار، مقابل 104 مليون دينار في السداسي الأول لعام 2017 . وعرف فرع التأمين في مجال النقل بالسكك الحديدية هو الآخر انكماشا بـ 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لعام 2017 . و بالمقابل، سجل فرع النقل البحري الذي هيمن على شعبة النقل بحصة 68 بالمائة، ارتفاعا ب 6 بالمائة، تليه ضمانات النقل البري الذي عرف نموا 4 بالمائة حيث استحوذ على 30 بالمائة من حجم رقم الأعمال في هذا الفرع.

أما بالنسبة للتأمين على المخاطر الفلاحية، فقد سجل انخفاضا بـ 5.5 بالمائة نتيجة تراجع التأمين على الإنتاج الحيواني (-20.6 بالمائة) إلى جانب الأخطارالمتعددة المتعلقة بالآلات الزراعية (-8.4 بالمائة)، و أيضا تراجع التأمينات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للفلاحين (-7بالمائة). بالمقابل عرف فرع التأمين الثانوي ضد الحرائق والمخاطر المتعددة نموا بـ 31 بالمائة و كذا الفروع الثانوية "الإنتاج النباتي الذي قفز بـ 22 بالمائة خلال نفس الفترة.

على الصعيد البنكي، ارتفع فرع التأمين على القروض بنسبة 14.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، حيت بلغ رقم أعماله 1.08 مليار دينار مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الاستهلاك و القروض العقارية و كذا تزايد رقم أعمال تأمينات القروض عند التصدير.

القطاع العام يستحوذ على سوق التأمينات

ووفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات فإن القطاع العام لا يزال يهيمن على السوق الوطنية للتأمينات حيث تم تحقيق 72.4 بالمائة من حجم رقم الأعمال الإجمالي قد حقق من قبل الشركات العمومية

(46.7 مليار دينار)، مقابل 25.5 بالمائة فقط تم تسجيله من طرف الشركات الخاصة (16.4 مليار دينار) و0.21 بالمائة من قبل الشركات المختلطة (1.36 مليار دينار).

و يلاحظ بأن فرع التامين على السيارات سمحت للشركات الخاصة برفع حجم رقم أعمال هذه الشعبة حيث قفز إلى 31.75 بالمائة. أما فيما يخص التعويضات على الخسائر فقد بلغت 32.2مليار دينار إلى 30 يونيو2018 .

و حسب نفس المصدر فإن وتيرة معالجة الخسائر إلى نهاية يونيو الماضي قد تقلصت بـ 24.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وقد بلغ حجم التصريحات بالخسائر المسجلة لدى شركات التأمين 40.5 مليار دينار إلى نهاية يونيو 2018 مقابل 38 مليار دينار خلال السداسي الأول لـ 2017 أي بزيادة 6.8 بالمائة.

أما فيما يخص مخزون حجم الخسائر التي تنتظر التعويض من طرف هذه الشركات فقد بلغت 9. 78 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 4. 66 مليار دج حتى نهاية يونيو 2017 أي بزيادة 18.3 بالمائة .. وبالنسبة لتعويضات إعادة التأمين، فقدت قامت الشركة المركزية لإعادة التأمين بتعويض مبلغ قدره 7 مليار دينار منها 5.4 مليار تتعلق بالأعمال الوطنية (مجموع الأضرار) و 1.5 مليار دينار بالنسبة للقضايا الدولية.

أما بالنسبة لمخزون الأضرار في شعبة إعادة التأمين المتبقية للدفع فقد ارتفع حجمه إلى 7. 28 مليار دج إلى غاية نهاية يونيو 2018، منها 25 مليار دج للقضايا الوطنية و 7. 3 مليار دج للقضايا الدولية.