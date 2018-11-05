فشل رئيس فريق شبيبة القبائل (الرابطة الأولى "موبيليس")، شريف ملال، في "حشد" رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية لكرة القدم من أجل "عقد اجتماع تشاوري" للتنديد بقرارات الرابطة المحترفة، بعدما أعلنت هذه الأخيرة عن تأجيل مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر بـ 24 ساعة، وذلك إلى تاريخ 6 نوفمبر الجاري عوضا عن الخامس من نفس الشهر.

ودعا ملال، في بيان وقعه يوم الجمعة, مسؤولي أندية الرابطتين الحضور إلى اجتماع تشاوري من أجل التطرق إلى قرارات الرابطة التي وصفها بـ"الأحادية" و "الخارجة عن نطاق أخلاقيات الرياضة"، غير أن المعنيين تغيبوا عن هذا الموعد.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد كان مقررا إجراء هذا الاجتماع التشاوري أمس الأحد بفندق "ليروندال" ببرج الكيفان ابتداء من (00: 16)، غير أنه لم يعقد هناك بسبب عدم تلقيه الضوء الأخضر

من إدارة الفندق، مما أجبره على التنقل إلى فندق "ماركير" بباب الزوار، ليمنعه عمال هذا النزل الفخم من عقد أي ندوة صحفية ولا حتى الإدلاء بأي تصريحات صحفية داخل أو في فناء الفندق، وهو الأمر الذي دفع ملال إلى مغادرة المكان في صمت.

بالمقابل، وحسب المصادر المقربة من الرجل الأول في النادي "القبائلي"، فإن هذا الأخير سيصدر بيانا آخر حول هذا الأمر مع استبعاد تنشيط أي ندوة صحفية حول الموضوع.

وكانت الرابطة المحترفة قد قامت بتغيير موعد مقابلة اتحاد الجزائر بالضيف شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة الأولى، من الإثنين إلى الثلاثاء ابتداء من (45: 17) بملعب عمر حمادي ببولوغين.