أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن تأجيل قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2018- 2019 التي كان مقررا إجراؤها أول أمس بالرباط.

وأوضحت "الكاف" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الأحد، أنه "بعد اجتماع لجنة مسابقات الأندية في الرباط يوم السبت 3 نوفمبر 2018، ولخصوصية هذا الموسم الانتقالي بسبب تغيير مواعيد الأندية المشاركة في الكونفدرالية تم تأجيل إجراء قرعة الأدوار التمهيدية". وأضاف البيان "بالنظر إلى أنه في قوانين كأس الكنفدرالية، لا يسمح لأي اتحاد بمشاركة أكثر من ناديين في البطولة، حتى في حالة إشراك حامل اللقب في الوقت نفسه كبطل في الكأس المحلي أو كثالث الترتيب في الدوري المحلي، فإنه سيشارك مع ممثل واحد فقط من بلده ولن يتم استبداله بنادي ثالث".

ويأتي قرار "الكاف" بسبب تعارض موعد نهائي الموسم الحالي (الكنفدرالية) بين الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب الكونغولي مع مواعيد الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة. وأضاف المصدر ذاته "في هذه السنة الانتقالية 2018/2019، ستقام المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية لعام 2018 في 30 نوفمبر أو 1 أو 2 ديسمبر2018 ، أي بعد بداية الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة". وبالتالي، يضيف البيان، "لن تعرف هوية البطل بين نادي فيتا كلوب الكونغولي أو نادي الرجاء البيضاوي إلا بعد المباراة النهائية، لذلك تمت إحالة هذا الأمر للجنة الطوارئ التابعة للجنة التنفيذية بالكاف لاتخاذ القرار اللازم".