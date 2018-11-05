قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الإثنين ، أن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات، في أول رد بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ.

وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الحكومي الإيراني "أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى صفر، لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات".

وتابع روحاني الذي كان يتحدث لمجموعة من الاقتصاديين: "نحن في حالة حرب، نحن نواجه حربا اقتصادية، نواجه عدوا متسلطا، يجب أن نصمد لننتصر".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، الإثنين، وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في ماي الماضي.

ووصف الرئيس الأمريكي الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

وكان الاتحاد الأوروبي ودول فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأمريكي الأخير.