قال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، اليوم الإثنين، في برنامج "ضيف التحرير"، للقناة الإذاعية الثالثة، "لقد صدمت وفوجئت بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن رئيس شبيبة القبائل ، شريف ملال" وقال " إنه يريد أن يعرف جيدا الأسباب التي دفعت ملال إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وبعد أن دعا جميع الأطراف إلى التعقل أكد رئيس الفاف أنه يجب "على رؤساء النوادي أن يتفادوا تماما التصريحات التحريضية" ، والتي تكون أحيانًا "لأسباب تافهة جدًا". وشدد ضيف التحرير، على وصف رؤساء النوادي بالمافيا أمر خطير للغاية وأن "شريف ملال مسؤول عن تصريحاته ويجب عليه تحمل عواقب ذلك.

وأضاف "نود أن نعرف الأسباب التي دفعت به لإطلاق مثل هذه التصريحات" وأوضح زطشي أن اللجان التأديبية للرابطة المحترفة والأخلاقية على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم سوف "تستدعي بكل تأكيد رئيس شبيبة القبائل" ليبرر ما أقدم عليه.