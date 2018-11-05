أنقذ خفر السواحل الإسبان أمس الأحد 510 مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وقال التلفزيون الإسباني الرسمي، إن قوات خفر السواحل أنقذت 510 مهاجرين كانوا على متن 11 قاربا قبالة سواحل جزيرة /البوران/ التابعة لمحافظة /ألمريا/ الأندلسية الجنوبية.

وأوضح أنه إلى جانب المهاجرين الـ 510 الذين تم إنقاذهم في البحر، فقد وصل ستة مهاجرين آخرين بأنفسهم إلى شواطئ الجزيرة، لافتا إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز إيواء اللاجئين.